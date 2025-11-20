तीन महिलाओं के साथ लिवइन में रह रहा हिसार का व्यक्ति, महिला आयोग की चेयरपर्सन बोली- आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई
Renu Bhatia on live in relationship: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिक्रिया दी.
Published : November 20, 2025 at 2:42 PM IST
रोहतक: हरियाणा के रोहतक के मॉडल टाउन स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता एवं साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुरुवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने इसमें शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें हिसार की महिला की शिकायत मिली है. जिसमें महिला ने बताया कि हिसार जिले का एक व्यक्ति पत्नी होने के बावजूद भी तीन महिलाओं के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह रहा है.
तीन महिलाओं के साथ लिवइन में रह रहा हिसार का शख्स: रेनू भाटिया ने बताया कि "महिला ने हरियाणा राज्य महिला आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी रीति रिवाजों के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ हुई थी. इसके बावजूद महिला का पति शादीशुदा होते हुए भी 3 महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है. इस संबंध में आयोग को फोटो और अन्य सबूत मिले हैं. आयोग शिकायत के आधार पर इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा. इसी प्रकार का एक अन्य मामला आया है. जिसमें एक शादीशुदा व्यक्ति ने युवती को लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से झांसे में लेकर रेप किया.
महिला आयोग की चेयरपर्सन की कड़ी प्रतिक्रिया: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में गलती चाहे पुरुष की हो या फिर महिला की, इसके चलते दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है. उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर महिलाओं को सावधान होने की जरूरत है. आजकल कुछ पुरुष शादीशुदा होते हुए भी झूठ बोलकर दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, जबकि इस प्रकार के संबंधों का अंत बुरा ही होता है.
रेनू भाटिया ने कहा कि वे महिलाओं को आगाह करना चाहती हैं कि इस प्रकार के संबंधों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें. उन्होंने रोहतक जिला के काहनी गांव में एक महिला की ऑनर किलिंग मामले में भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
स्कूली छात्राओं को किया जागरूक: इससे पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने स्कूली छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया. खास तौर पर इन दिनों युवा पीढ़ी साइबर अपराधियों के चक्कर में फंस रही हैं. उन्होंने साइबर अपराधों से बचने की सलाह दी. साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि छात्राएं अगर कानूनी तौर पर जागरूक होंगी तो फिर अपराध होने की संभावना कम हो जाती है. इसके बाद उन्होंने रोहतक जेल का दौरा भी किया.
ये भी पढ़ें- रोहतक में हॉरर किलिंग: 5 गोली मारकर बहन की हत्या, लव मैरिज से नाराज भाई ने साथियों साथ दिया वारदात को अंजाम