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दिल्ली लाठीचार्ज पर हरियाणा महिला आयोग सख्त, बोलीं- "बहन-बेटियों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं"

कैथल: कैथल नागरिक अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शिनी ने दिल्ली में छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती स्वीकार्य नहीं है और सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेगी."

"बहन-बेटियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती गलत": पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि, "बहन-बेटियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती गलत है. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. सरकार पूरे मामले का संज्ञान लेगी और जो भी उचित होगा, वह किया जाएगा. सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है."

"इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी": महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि, "सरकार बहन-बेटियों के साथ मजबूती से खड़ी है. यदि किसी छात्रा को चोट आई है तो उसके इलाज में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है. पीड़ित छात्राओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी."