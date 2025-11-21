ETV Bharat / state

'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत हरियाणा पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 289 अपराधी गिरफ्तार

‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ से पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( Etv Bharat )

करनाल/फरीदाबाद/नूंह/जींद/: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर 5-20 नवंबर को राज्य भर में ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ चलाया गया. इसके तहत पुलिस की ओर से संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई. 92 अपराधी गिरफ्तार, 10 अवैध हथियार बरामदः करनाल में ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ अभियान में कुल 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई कुख्यात बदमाश और फरार चल रहे संगठित अपराधी शामिल हैं. पुलिस ने इन आरोपियों से 10 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. पुलिस ने 18 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है, ताकि उनकी निरंतर निगरानी हो सके. वहीं 36 पुरानी हिस्ट्रीशीट को भी अपडेट किया जा रहा है. इन कार्रवाइयों में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना अभियान की बड़ी उपलब्धि है. क्या बोले करनाल एसपीः करनाल एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि "अभियान बेहद सफल है. जिले में कई सक्रिय खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. प्रत्येक थाना प्रभारी को 5-5 ऐसे अपराधियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे, जो हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हों." फरीदाबाद में 84 गिरफ्तार, 16 देसी कट्टा जब्तः ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ के तहत फरीदाबाद पुलिस ने फरार चल रहे वांछित 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "फरीदाबाद पुलिस ने पिछले 15 दिनों में ऑपरेशन ट्रैक डाउन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वांछित 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा 36 आरोपियों की हिस्ट्री शीट/पर्सनल फाइल खोली गई. 16 देसी कट्टा, 14 कारतूस, 2 पिस्टल, 1 चाकू, 14.89 ग्राम हीरोइन/स्मैक और लगभग 7 किलोग्राम गांजा बरामद किया है." क्या बोले फरीदाबाद पुलिस आयुक्तः फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि "पुलिस की यह मुहिम न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि आमजन में सुरक्षा के विश्वास को जागृत करती है. भविष्य में भी ऐसे अभियान इसी प्रकार लगातार जारी रहेंगे. अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे."