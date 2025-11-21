'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत हरियाणा पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 289 अपराधी गिरफ्तार
डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर 15 दिनों तक चले ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई.
Published : November 21, 2025 at 5:30 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 6:20 PM IST
करनाल/फरीदाबाद/नूंह/जींद/: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर 5-20 नवंबर को राज्य भर में ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ चलाया गया. इसके तहत पुलिस की ओर से संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई.
92 अपराधी गिरफ्तार, 10 अवैध हथियार बरामदः करनाल में ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ अभियान में कुल 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई कुख्यात बदमाश और फरार चल रहे संगठित अपराधी शामिल हैं. पुलिस ने इन आरोपियों से 10 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. पुलिस ने 18 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है, ताकि उनकी निरंतर निगरानी हो सके. वहीं 36 पुरानी हिस्ट्रीशीट को भी अपडेट किया जा रहा है. इन कार्रवाइयों में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना अभियान की बड़ी उपलब्धि है.
क्या बोले करनाल एसपीः करनाल एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि "अभियान बेहद सफल है. जिले में कई सक्रिय खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. प्रत्येक थाना प्रभारी को 5-5 ऐसे अपराधियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे, जो हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हों."
फरीदाबाद में 84 गिरफ्तार, 16 देसी कट्टा जब्तः ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ के तहत फरीदाबाद पुलिस ने फरार चल रहे वांछित 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "फरीदाबाद पुलिस ने पिछले 15 दिनों में ऑपरेशन ट्रैक डाउन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वांछित 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा 36 आरोपियों की हिस्ट्री शीट/पर्सनल फाइल खोली गई. 16 देसी कट्टा, 14 कारतूस, 2 पिस्टल, 1 चाकू, 14.89 ग्राम हीरोइन/स्मैक और लगभग 7 किलोग्राम गांजा बरामद किया है."
क्या बोले फरीदाबाद पुलिस आयुक्तः फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि "पुलिस की यह मुहिम न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि आमजन में सुरक्षा के विश्वास को जागृत करती है. भविष्य में भी ऐसे अभियान इसी प्रकार लगातार जारी रहेंगे. अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे."
नूंह में 44 वांछित अपराधी गिरफ्तारः नूंह जिले में ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पुलिस ने 44 वांछित और गंभीर धाराओं में फरार चल रहे कुल 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा अन्य जिलों/थानों के 14 साइबर अपराधी भी नूंह पुलिस ने दबोचा. इसके तहत कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 320 हो गई. पुलिस ने 398 ग्राम हेरोइन और 238 किलोग्राम गांजा और करीब 1.17 लाख रुपए की नकदी बरामद की है. वहीं जिले में कुल 12 अपराधियों की हिस्ट्री लिस्ट खोली गई है. इनमें तौफीक, सुनील, इमरान, मोहम्मद यूसुफ, राहुल, विकी, कासम, नियामत, लियाकत, इरशाद, हसीन, आबिद शामिल हैं.
अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगाः नूंह एसपी राजेश कुमार ने बताया कि "अभियान के दौरान नशा तस्करों पर भी कड़ा प्रहार किया गया. संबंधित आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई जारी है. ऑपरेशन ट्रैक डाउन आगे भी जारी रहेगा. अभी भी जो अपराधी फरार हैं, उन पर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं."
जींद में 69 अपराधी गिरफ्तार किए गएः ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत जींद जिले में गंभीर अपराधों में 69 अपराधी गिरफ्तार किए गए. इस अवधि में अपराधियों से 14 अवैध पिस्तौल, 1 देशी कट्टा, 2 मैग्जीन, 19 राउंड कारतूस बरामद किए और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 26 ग्राम 50 मिली ग्राम हेरोइन, चरस 505 ग्राम, अफीम – 2 किलो 705 ग्राम, चूरा पोस्त 27 किलो 570 ग्राम बरामद किया गया. इसी प्रकार इस अवधि के दौरान फायर एक्सीडेंट केसों में कुल 12 केस दर्ज किए गए, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया 3 के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया गया. वहीं 13 अपराधियों कि हिस्ट्रीशीट खोली गई. गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई.
क्या बोले जींद एसपीः जींद एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि "जिला पुलिस अपराध मुक्त और सुरक्षित समाज के लक्ष्य की ओर निरंतर कार्यरत है. कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जायेगा. सिविल प्रशासन की मदद से पराली जलाने के 108 मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें 95 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है."