हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, कई जिलों में जमने लगा पाला, 8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठंड
हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं से ठंड बढ़ी है. 8 दिसंबर से पारा और गिरेगा, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है.
Published : December 6, 2025 at 9:14 AM IST
चंडीगढ़: उत्तर-पश्चिमी ठंड हवाओं का असर हरियाणा में दिखने लगा है. इन हवाओं के कारण हरियाणा में सर्दी लगातार बढ़ रही है. राज्य के कई जिलों में सुबह और देर रात ठिठुरन बढ़ गई है. पानीपत सहित कुछ जगहों पर पाला जमने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर तक तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है.
नारनौल सबसे ठंडा: आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5°C दर्ज किया गया. वहीं, हिसार में 3.7°C, करनाल में 7.0°C, अंबाला में 7.7°C और चंडीगढ़ में 6.1°C तापमान दर्ज हुआ. अधिकतम तापमान में भले ही 1.1°C की वृद्धि देखी गई हो, लेकिन नारनौल में 6°C की बड़ी गिरावट ने ठंड का असर और तेज कर दिया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में पारा और नीचे आ सकता है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 05-12-2025 pic.twitter.com/PI5leEM1eR— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) December 5, 2025
सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन: राज्य में नमी कम होने के कारण फिलहाल घना कोहरा या धुंध नहीं देखी गई है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सुबह और देर रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि तापमान में गिरावट जारी रहने पर अगले दिनों में घना कोहरा और पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है.
8 दिसंबर से ठंड में और होगा इजाफा: मौसम वैज्ञानित डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि, "पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम में तेजी से बदलाव दिख रहा है. 8 दिसंबर से उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे खासकर रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है. यह ठंड का पहला बड़ा दौर होगा, जो कई दिनों तक बना रह सकता है."
बारिश के कोई आसार नहीं: मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा नहीं हुई है. शुष्क वातावरण और हवाओं की दिशा में बदलाव के चलते तापमान तेजी से नीचे जा रहा है. विभाग ने चेतावनी दी है कि किसानों को पाले की स्थिति से फसल बचाव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार गिरता तापमान नुकसान बढ़ा सकता है.
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में 40 से ज्यादा स्कूलों पर जुर्माना, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला