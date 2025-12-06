ETV Bharat / state

हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, कई जिलों में जमने लगा पाला, 8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठंड

हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: उत्तर-पश्चिमी ठंड हवाओं का असर हरियाणा में दिखने लगा है. इन हवाओं के कारण हरियाणा में सर्दी लगातार बढ़ रही है. राज्य के कई जिलों में सुबह और देर रात ठिठुरन बढ़ गई है. पानीपत सहित कुछ जगहों पर पाला जमने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर तक तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है. नारनौल सबसे ठंडा: आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5°C दर्ज किया गया. वहीं, हिसार में 3.7°C, करनाल में 7.0°C, अंबाला में 7.7°C और चंडीगढ़ में 6.1°C तापमान दर्ज हुआ. अधिकतम तापमान में भले ही 1.1°C की वृद्धि देखी गई हो, लेकिन नारनौल में 6°C की बड़ी गिरावट ने ठंड का असर और तेज कर दिया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में पारा और नीचे आ सकता है.