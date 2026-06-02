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जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीता गोल्ड, जीत में धनाना की 5 बेटियों की अहम भूमिका

उत्तर प्रदेश में संपन्न जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा का डंका बजा. टीम ने गोल्ड मेडल जीता.

JUNIOR NATIONAL SPEED ​​HANDBALL
जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल में हरियाणा ने जीता गोल्ड मेडल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेल जगत से एक बेहद गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है. 29 मई से एक जून तक बागपत के गोपीनाथ महाविद्यालय में आयोजित हुई दूसरी जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार जीत दर्ज की है. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़ते हुए हरियाणा ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.

धनाना गांव की 5 बेटियों ने जिले का नाम किया रौशन: प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां हरियाणा का सामना चंडीगढ़ की टीम से हुआ. शुरुआत से ही मैच पर दबदबा बनाए रखते हुए हरियाणा की टीम ने चंडीगढ़ को 35-16 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया. मैदान पर हरियाणा के खिलाड़यों की फुर्ती और तालमेल देखने लायक था. इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि विजेता हरियाणा टीम में जिला भिवानी के धनाना गांव की 5 बेटियों स्वीटी, ज्योति तन्नु, साक्षी व पूजा ने हिस्सा लिया. इन बेटियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आज ना सिर्फ भिवानी जिला, बल्कि पूरा धनाना गांव गर्व से फूला नहीं समा रहा है. इनमें से को बेस्ट प्लेयर व ज्योति को बेस्ट गोलकीपर के खिताब से नवाजा गया. ग्रामीण अंचल से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर चमकने वाली इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

Haryana won gold in Junior National Speed ​​Handball
बेस्ट प्लेयर स्वीटी और बेस्ट गोलकीपर ज्योति (ETV Bharat)

स्वीटी को बेस्ट प्लेयर का खिताब, ज्योति बनी बेस्ट गोलकीपर: धनाना गांव की बेटियों ने न केवल टीम को जीत दिलाई, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी टूर्नामेंट के सबसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए. गांव धनाना की स्वीटी को पूरे टूर्नामेंट में अपने लाजवाब खेल के बदौलत बेस्ट प्लेयर के खिताब से नवाजा गया. वहीं धनाना की ही ज्योति को अपनी अभेद्य दीवार जैसी गोलकीपिंग के दम पर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड हासिल किया.

Haryana won gold in Junior National Speed ​​Handball
उत्तर प्रदेश में बजा हरियाणा का डंका (ETV Bharat)

मार्गदर्शकों ने निभाई अहम भूमिकाः बेटियों की इस स्वर्णिम सफलता के पीछे उनके कड़े परिश्रम के साथ-साथ उनके मार्गदर्शकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा. इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में हरियाणा स्पीड हैंडबॉल के सीनियर प्रेसिडेंट सुशील अत्री, कबड्डी कोच वजीर घणघस, प्रधान सोमबीर, जयभगवान घणघस, सतीश, उत्तम, अमित और महिला कोच ममता कालिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन सभी पदाधिकारियों और कोचों के सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने टीम में जीत का जज्बा फूंकने का काम किया. गौरतलब होगा कि धनाना गांव की इन बेटियों की कामयाबी आज देश के हर उस माता-पिता और बेटी के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

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ज्योति बनी बेस्ट गोलकीपर
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