ETV Bharat / state

जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीता गोल्ड, जीत में धनाना की 5 बेटियों की अहम भूमिका

भिवानी: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेल जगत से एक बेहद गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है. 29 मई से एक जून तक बागपत के गोपीनाथ महाविद्यालय में आयोजित हुई दूसरी जूनियर नेशनल स्पीड हैंडबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार जीत दर्ज की है. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़ते हुए हरियाणा ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.

धनाना गांव की 5 बेटियों ने जिले का नाम किया रौशन: प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां हरियाणा का सामना चंडीगढ़ की टीम से हुआ. शुरुआत से ही मैच पर दबदबा बनाए रखते हुए हरियाणा की टीम ने चंडीगढ़ को 35-16 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया. मैदान पर हरियाणा के खिलाड़यों की फुर्ती और तालमेल देखने लायक था. इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि विजेता हरियाणा टीम में जिला भिवानी के धनाना गांव की 5 बेटियों स्वीटी, ज्योति तन्नु, साक्षी व पूजा ने हिस्सा लिया. इन बेटियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आज ना सिर्फ भिवानी जिला, बल्कि पूरा धनाना गांव गर्व से फूला नहीं समा रहा है. इनमें से को बेस्ट प्लेयर व ज्योति को बेस्ट गोलकीपर के खिताब से नवाजा गया. ग्रामीण अंचल से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर चमकने वाली इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.