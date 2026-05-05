ETV Bharat / state

असम की नई सरकार बनाने में हरियाणा निभाएगा बड़ा रोल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी बीजेपी को बंपर जीत मिली है. ऐसे में अब असम में नई सरकार के गठन की कवायद तेज़ हो गई है. बीजेपी को असम में विधायक दल का नेता चुनना है, ऐसे में वहां हरियाणा एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है. दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम बीजेपी का विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय सह पर्यवेक्षक बनाया गया है.

नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त : बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने असम में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. ये नियुक्तियां असम में बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए की गई हैं.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक नियुक्त (ETV Bharat)

असम में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक : आपको बता दें कि असम में बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाई है. ताजा चुनावी नतीजों में असम में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार की फिर से वापसी हुई है. रिजल्ट के बाद भाजपा यहां तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी ने असम में अकेले दम पर 82 सीटें जीतीं हैं जो बहुमत के आंकड़े से 18 सीटें ज्यादा हैं. साथ ही मौजूदा बीजेपी सरकार का कोई मंत्री यहां चुनाव नहीं हारा है, जो देश में पहली बार हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि हिमंता बिस्वा सरमा को ही असम में विधायक दल का नेता चुना जाएगा. हालांकि अंतिम मुहर पर इस पर बीजेपी का आलाकमान ही लगाएगा.