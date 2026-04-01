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हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, मंडियों में हलचल तेज, सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम

हरियाणा में गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही मंडियों में रौनक देखने को मिली. मंडियों में सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.

Haryana wheat procurement 2026
हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 1, 2026 at 5:16 PM IST

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फरीदाबाद/ भिवानी/ करनाल: पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल यानी कि आज से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. खरीद शुरू होते ही मंडियों में रौनक बढ़ गई है. फरीदाबाद, भिवानी और करनाल की अनाज मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं. इससे पहले 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

तिगांव मंडी में मंत्री ने लिया जायजा: फरीदाबाद की तिगांव अनाज मंडी में राज्य मंत्री राजेश नागर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए. सरकार ने खरीद प्रक्रिया को लेकर पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं. फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा." इस दौरान मंडी में किसानों के लिए नई कैंटीन का उद्घाटन भी किया गया, जहां सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

तिगांव मंडी में मंत्री ने लिया जायजा (ETV Bharat)

भिवानी मंडी में किसानों की मिली-जुली प्रतिक्रिया: वहीं, भिवानी अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने रखीं. किसान राजकुमार ने कहा कि, "मंडी में तमाम व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन व्हीकल पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से परेशानी हो रही है, इसे वापस लिया जाना चाहिए." वहीं, किसान मनोज ने कहा कि, " हम सरसों की फसल निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं क्योंकि हमें MSP से अधिक दाम मिल रहे हैं."

भिवानी मंडी में किसानों की मिली-जुली प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

मंडी प्रशासन ने दिया आश्वासन: वहीं, भिवानी नई अनाज मंडी के सचिव देवेंद्र ढुल ने कहा कि, "28 मार्च से सरसों और आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, किसानों के लिए रहने, खाने-पीने और गेट पास जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. किसान अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर लाएं और सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे के बीच ही वाहन एंट्री करवाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो."

करनाल में हाईटेक इंतजाम और पारदर्शी प्रक्रिया: इसके अलावा करनाल की नई अनाज मंडी में उपायुक्त उत्तम सिंह ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए. उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि,"खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और किसान हितैषी होनी चाहिए, किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए."

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मंडियों में हलचल तेज (ETV Bharat)

बायोमेट्रिक एंट्री और नई तकनीक से बदली व्यवस्था: करनाल मंडी में इस बार बायोमेट्रिक एंट्री, कैमरा निगरानी और फसल नीलामी के लिए नए ऐप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बारे में उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि, "किसानों को लाइन में लगने से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और केवल रजिस्टर्ड वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है.यदि किसान स्वयं नहीं आ सकता तो वह तीन अधिकृत व्यक्तियों को भेज सकता है."

करनाल में हाईटेक इंतजाम और पारदर्शी प्रक्रिया (ETV Bharat)

सुविधा, पारदर्शिता और समय पर भुगतान:तीनों जिलों की मंडियों में प्रशासन का फोकस किसानों को बेहतर सुविधा, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है. अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके. सरकार का दावा है कि इस बार खरीद प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित, तकनीकी रूप से मजबूत और किसान हितैषी बनाई गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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