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हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, मंडियों में हलचल तेज, सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम

हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू ( ETV Bharat )

फरीदाबाद/ भिवानी/ करनाल: पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल यानी कि आज से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. खरीद शुरू होते ही मंडियों में रौनक बढ़ गई है. फरीदाबाद, भिवानी और करनाल की अनाज मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं. इससे पहले 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. तिगांव मंडी में मंत्री ने लिया जायजा: फरीदाबाद की तिगांव अनाज मंडी में राज्य मंत्री राजेश नागर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए. सरकार ने खरीद प्रक्रिया को लेकर पहले से ही सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं. फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा." इस दौरान मंडी में किसानों के लिए नई कैंटीन का उद्घाटन भी किया गया, जहां सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. तिगांव मंडी में मंत्री ने लिया जायजा (ETV Bharat) भिवानी मंडी में किसानों की मिली-जुली प्रतिक्रिया: वहीं, भिवानी अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने रखीं. किसान राजकुमार ने कहा कि, "मंडी में तमाम व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन व्हीकल पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से परेशानी हो रही है, इसे वापस लिया जाना चाहिए." वहीं, किसान मनोज ने कहा कि, " हम सरसों की फसल निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं क्योंकि हमें MSP से अधिक दाम मिल रहे हैं."