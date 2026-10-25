हरियाणा में कुदरत का कहर: आंधी-तूफान के बाद ब्लैकआउट, कई जिलों में ओलावृष्टि, जानें मौसम का पूरा हाल
हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण अचानक मौसम बदला और तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई।
Published : October 25, 2026 at 7:47 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में 24 अक्टूबर की रात भीषण आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण पूरे राज्य में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
अचानक बदला मौसम, गुल हुई बिजली: शनिवार रात करीब 8:40 बजे कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अचानक धूलभरी तेज आंधी और तूफान आया. तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई जिलों में एहतियातन बिजली काट दी गई, जिससे कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 24-10-2026 https://t.co/5abtezvncJ— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 24, 2026
कई जिलों में ओलावृष्टि और भारी बारिश: मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, रानियां और हिसार में आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए. इसके तुरंत बाद इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई.
तापमान में भारी गिरावट, बढ़ी ठंड: इस अचानक आए तूफान और बारिश के बाद हरियाणा के औसत तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस मौसमी बदलाव के कारण राज्य में रात और सुबह के समय ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 24-10-26 https://t.co/OCTPMyMIYU— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 24, 2026
मंडियों और खेतों में फसलों को भारी नुकसान: अचानक हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. खेतों में तैयार खड़ी फसलों के साथ-साथ राज्य की विभिन्न अनाज मंडियों में खुले में रखी धान की खेप पानी में भीग गई है, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर तक का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 27 अक्टूबर तक हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद 28 को 6 जिलों में बारिश के आसार हैं.
ये भी पढे़ं- हरियाणा में मौसम का डबल अटैक, 9 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, दादरी-रेवाड़ी में ओलों से बढ़ी ठंड