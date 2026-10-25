ETV Bharat / state

हरियाणा में कुदरत का कहर: आंधी-तूफान के बाद ब्लैकआउट, कई जिलों में ओलावृष्टि, जानें मौसम का पूरा हाल

haryana weather updates ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में 24 अक्टूबर की रात भीषण आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण पूरे राज्य में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

अचानक बदला मौसम, गुल हुई बिजली: शनिवार रात करीब 8:40 बजे कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अचानक धूलभरी तेज आंधी और तूफान आया. तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई जिलों में एहतियातन बिजली काट दी गई, जिससे कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे.