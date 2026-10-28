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हरियाणा के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा, फरीदाबाद में पारा 32.7°C

हरियाणा में ठंड के बीच बारिश की एंट्री ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड के बीच मौसम बदलने वाला है. दक्षिण हरियाणा के चार जिलों में 28 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 29 से 31 अक्टूबर के बीच कई जिलों में गरज-चमक, हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

गुरुग्राम समेत चार जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा. 28 अक्टूबर को गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट जारी किया गया है. आंशिक पश्चिमी विक्षोभ, हवाओं की दिशा में बदलाव और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मौसम प्रभावित हो सकता है.

12 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना: वहीं, 29 अक्टूबर को प्रदेश के मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम खराब रहने की आशंका है. पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट रहेगा. इन जिलों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.