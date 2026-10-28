हरियाणा के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा, फरीदाबाद में पारा 32.7°C
हरियाणा में 28 से 31 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा. मौसम विभाग ने चार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : October 28, 2026 at 8:32 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड के बीच मौसम बदलने वाला है. दक्षिण हरियाणा के चार जिलों में 28 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 29 से 31 अक्टूबर के बीच कई जिलों में गरज-चमक, हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
गुरुग्राम समेत चार जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा. 28 अक्टूबर को गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट जारी किया गया है. आंशिक पश्चिमी विक्षोभ, हवाओं की दिशा में बदलाव और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मौसम प्रभावित हो सकता है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 27-10-2026 https://t.co/fE9LKzwpXc— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 27, 2026
12 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना: वहीं, 29 अक्टूबर को प्रदेश के मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम खराब रहने की आशंका है. पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट रहेगा. इन जिलों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
11 जिलों में मौसम रहेगा परिवर्तनशील: इसके साथ ही 30 अक्टूबर को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हरियाणा के 11 जिलों में मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में येलो अलर्ट लागू रहेगा. मौसम में यह बदलाव 31 अक्टूबर तक जारी रह सकता है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
गुरुग्राम सबसे ठंडा: वहीं, 27 अक्टूबर को दर्ज आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सोनीपत में 12.8°C, रेवाड़ी में 13.5°C और हिसार व महेंद्रगढ़ में 13.7°C न्यूनतम तापमान रहा. प्रदेश के 18 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15°C या उससे नीचे दर्ज किया गया. दूसरी ओर, फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 32.7°C रहा, जो राज्य में सबसे ज्यादा था.
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