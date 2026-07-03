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हरियाणा में मानसून की रफ्तार तेज, 18 जिलों में आज तेज बारिश और आंधी का अलर्ट

हरियाणा में मानसून की रफ्तार तेज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. पिछले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. IMD के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अब भिवानी और बठिंडा से होकर गुजर रही है. इसके बावजूद प्रदेश में 1 जून से 2 जुलाई तक कुल 40.1 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य औसत 61.3 मिमी होना चाहिए था. इस तरह अब तक 33 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. 18 जिलों में आज यलो अलर्ट: वहीं, मौसम विभाग ने शुक्रवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और चरखी दादरी को छोड़कर हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी में गरज-चमक, बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा: पिछले दो दिनों में सबसे अधिक 30.8 मिमी बारिश फतेहाबाद में दर्ज की गई. इसके बाद महेंद्रगढ़ में 27.9 मिमी और हिसार में 20.7 मिमी वर्षा हुई. दूसरी ओर सिरसा में एक भी बूंद बारिश दर्ज नहीं हुई. नूंह, पलवल और फरीदाबाद में भी केवल नाममात्र की बारिश हुई, जबकि गुरुग्राम, जींद और झज्जर में 5 मिमी से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई.