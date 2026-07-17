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हरियाणा में गर्मी का डबल अटैक, 17 जिलों में यलो अलर्ट, 20 जुलाई के बाद फिर होगी मानसून की एंट्री

हरियाणा में गर्मी का डबल अटैक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिससे लोगों को अगले तीन दिन तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह समेत प्रभावित क्षेत्रों में यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिन में तेज धूप और हवा में नमी बढ़ने से लोगों को अधिक परेशानी महसूस होगी. 20 जुलाई के बाद सक्रिय होगा मानसून: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने कहा कि, "मानसून ट्रफ की उत्तरी सीमा इस समय जम्मू, देहरादून, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना, बांकुरा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. यह ट्रफ धीरे-धीरे हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ रही है. 20 जुलाई तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहेंगी, लेकिन इसके बाद ट्रफ नीचे आने पर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है."