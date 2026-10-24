हरियाणा में मौसम का डबल अटैक, 9 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, दादरी-रेवाड़ी में ओलों से बढ़ी ठंड
हरियाणा के नौ जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, दादरी-रेवाड़ी में ओले गिरने से ठंड बढ़ी है.
Published : October 24, 2026 at 8:17 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल रहा है. IMD चंडीगढ़ के अनुसार आज शनिवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. शुक्रवार को चरखी दादरी और रेवाड़ी में बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ गई.
9 जिलों में यलो अलर्ट: वहीं, मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत में यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ मौसम बदलने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर उत्तर-पूर्वी होने के आसार हैं.
दादरी-रेवाड़ी में ओलावृष्टि: इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का असर दिखाई दिया. चरखी दादरी और रेवाड़ी में बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि पलवल में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. नूंह में दिन के समय ही अंधेरा छा गया और हिसार में आसमान पर बादल छाए रहे. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 23-10-2026 https://t.co/e2Sujmt7RJ— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 23, 2026
पंचकूला सबसे ठंडा: इसके साथ ही रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के औसत न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पंचकूला 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री, गुरुग्राम में 15.4 डिग्री और यमुनानगर में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, चरखी दादरी में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री और नूंह में 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा.
महेंद्रगढ़ में पारा 33.5 डिग्री: वहीं, रात में ठंड बढ़ने के बावजूद दिन के तापमान में गर्मी का असर बना हुआ है. प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई. महेंद्रगढ़ 33.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा. हिसार में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री, चरखी दादरी में 33.2 डिग्री और पलवल में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके विपरीत पंचकूला में अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री, जबकि रोहतक और यमुनानगर में 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा. इस तरह प्रदेश में सुबह-शाम ठंड और दिन में गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.
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