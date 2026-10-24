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हरियाणा में मौसम का डबल अटैक, 9 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, दादरी-रेवाड़ी में ओलों से बढ़ी ठंड

हरियाणा में मौसम का डबल अटैक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल रहा है. IMD चंडीगढ़ के अनुसार आज शनिवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. शुक्रवार को चरखी दादरी और रेवाड़ी में बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ गई.

9 जिलों में यलो अलर्ट: वहीं, मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत में यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ मौसम बदलने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर उत्तर-पूर्वी होने के आसार हैं.