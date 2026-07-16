ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश पर 3 दिन का ब्रेक, 16 जिलों में आज हीट-ह्यूमिडिटी अलर्ट जारी

हरियाणा में बारिश पर 3 दिन का ब्रेक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम रहेगी. विभाग का कहना है कि 20 जुलाई के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं. फिलहाल लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा. 20 जुलाई के बाद मानसून फिर से होगा सक्रिय : मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल जम्मू, देहरादून, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना, बांकुरा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. इसके हिमालय की तलहटी की ओर खिसकने से हरियाणा में 20 जुलाई तक मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. 20 जुलाई के बाद ट्रफ के दक्षिण की ओर आने से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है. इन जिलों में हल्की बारिश के आसार: हालांकि उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों को हल्की राहत मिल सकती है. विभाग के अनुसार पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है. इससे स्थानीय स्तर पर तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.