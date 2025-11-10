ETV Bharat / state

हरियाणा में समय से पहले पड़ रही कड़ाके की ठंड, तापमान में लगातार गिरावट, जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर

चंडीगढ़: हरियाणा में इस साल सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है. नवंबर की शुरुआत में ही प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. दिन के तापमान में हल्की गर्माहट जरूर है. हालांकि सुबह और शाम की ठंडी हवा चलने के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. ठंड से बचने के लिए लोग स्वेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

पहाड़ी इलाकों में बर्फवारी का असर: मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है. हिसार और महेंद्रगढ़ में रात का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. महेंद्रगढ़ और नारनौल में रातें इतनी ठंडी हो चली हैं कि लोग देर शाम ही घरों में दुबकने लगे हैं. नवंबर के शुरुआती दिनों में इतनी ठंड आमतौर पर नहीं पड़ती, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तेज होने से मैदानी इलाकों में ठंड का असर जल्दी दिखने लगा है.

13 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार प्रदेश में 13 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिससे रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण रातें सर्द बनी रहेंगी.