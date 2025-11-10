ETV Bharat / state

हरियाणा में समय से पहले पड़ रही कड़ाके की ठंड, तापमान में लगातार गिरावट, जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर

हरियाणा में इस बार नवंबर माह में ही लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है.

Haryana Weather update
हरियाणा में समय से पहले कड़ाके की ठंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में इस साल सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है. नवंबर की शुरुआत में ही प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. दिन के तापमान में हल्की गर्माहट जरूर है. हालांकि सुबह और शाम की ठंडी हवा चलने के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. ठंड से बचने के लिए लोग स्वेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

पहाड़ी इलाकों में बर्फवारी का असर: मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है. हिसार और महेंद्रगढ़ में रात का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. महेंद्रगढ़ और नारनौल में रातें इतनी ठंडी हो चली हैं कि लोग देर शाम ही घरों में दुबकने लगे हैं. नवंबर के शुरुआती दिनों में इतनी ठंड आमतौर पर नहीं पड़ती, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तेज होने से मैदानी इलाकों में ठंड का असर जल्दी दिखने लगा है.

13 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार प्रदेश में 13 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिससे रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण रातें सर्द बनी रहेंगी.

किसानों को सलाह: ठंड का यह मौसम किसानों के लिए भी अहम समय लेकर आया है. डॉ. खीचड़ ने किसानों को सलाह दी है कि वे गेहूं की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर लें. सरसों की फसल में किसी प्रकार की बीमारी दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर उचित उपचार करवाएं. हरियाणा में नवंबर की यह ठिठुरन इस बार लोगों को दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास करा रही है.यह संकेत है कि इस बार सर्दियां लंबी और कड़ाके की होने वाली हैं.

ये भी पढ़ें:नूंह में खेतों में अब भी भरा बरसाती पानी, गेहूं की बिजाई पर संकट, 50 एकड़ में सड़ गई ज्वार-बाजरे की फसल

TAGGED:

HARYANA WEATHER UPDATE
हरियाणा का मौसम
WINTER SEASON IN HARYANA
IMD CHANDIGARH
COLD IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.