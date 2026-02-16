ETV Bharat / state

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, बारिश के बाद तापमान में होगी और बढ़ोतरी, बढ़ेगी गर्मी

बारिश के बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ेगी गर्मी ( Etv Bharat )