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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में आज बारिश की संभावना, मिलेगी गर्मी से राहत

पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस प्रणाली के चलते मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों को अस्थायी राहत मिल सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बारिश के चलते मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है. प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, यह तापमान अभी भी सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भिवानी जिले में आज सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है.

किन जिलों में हो सकती है बारिश: आज महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में भी कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है. मौसम विभाग ने इन जिलों के नागरिकों को तैयार रहने की सलाह दी है.

तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच स्थिर: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिसार में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो करनाल में 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम तापमान है.

बारिश से हो सकती है गर्मी में राहत: मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आज बारिश होती है तो तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. फिलहाल प्रदेश में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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