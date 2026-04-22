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वॉर्म नाइट का अलर्ट जारी, फिलहाल हरियाणा वालों को गर्मी से नहीं मिलने वाली है राहत

हरियाणा में गर्मी की दोहरी मार ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में इस बार गर्मी ने नया रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिन के समय चल रही लू के साथ अब रातें भी लोगों को राहत देने के बजाय बेचैन कर रही हैं. मौसम विभाग ने पहली बार “वॉर्म नाइट” यानी गर्म रात का यलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा बना हुआ है, जिससे शरीर को ठंडक नहीं मिल पा रही. इससे हीट स्ट्रेस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है. इन जिलों में ज्यादा असर: दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में इसका प्रभाव अधिक देखा जा रहा है. नारनौल, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, चरखी दादरी और रोहतक में रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. वहीं सिरसा, फतेहाबाद और हिसार को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को दिन और रात दोनों समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड: प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है. फरीदाबाद में 42.9°C के साथ सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जबकि भिवानी और नारनौल में भी पारा 42°C के पार पहुंच गया. गुरुग्राम और सिरसा में तापमान 41°C के आसपास रहा. औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8°C अधिक दर्ज किया गया है और अगले 3-4 दिनों में इसमें 3-4°C की और बढ़ोतरी संभव है.