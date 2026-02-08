ETV Bharat / state

हरियाणा में गर्मी शुरू, 25.6 डिग्री तापमान के साथ महेंद्रगढ़ बना सबसे गर्म जिला, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा में अब गर्मी शुरू हो चुकी है. दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ने लगा है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 8, 2026 at 7:20 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी की आहट शुरू हो गई है. मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. राज्य में केवल सुबह-शाम की ही ठंड रह गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के दौरान बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 1.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है. दिन की तेज धूप से पारा तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, महेंद्रगढ़ में पारा 25 डिग्री को पार कर चुका है. यह शनिवार को सबसे गर्म क्षेत्र रहा.

स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम हानिकारक: राज्य के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने के कारण दिन का पारा सामान्य से 2-3 डिग्री तक ऊपर चला गया है. जो आने वाले दिनों में गर्मी की जल्द दस्तक का संकेत है. दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा अंतर बीमारियों को न्यौता देने वाला है, यानी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी संवेदनशील है. इस बीच वायरल के मामले भी सामने आ रहे हैं. सर्दी, खांसी, सिरदर्द बदलते मौसम के चलते देखने को मिल रहा है. जिससे लोग काफी परेशान है.

महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा पारा: हरियाणा में दोपहर के समय तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. फरवरी की शुरुआत में ही मार्च जैसी गर्मी शुरू हो चुकी है. शनिवार को महेंद्रगढ़ सबसे गर्म जिला रहा, पारा 25.6 डिग्री तक दर्ज किया गया है. वहीं, फरीदाबाद में 25.4 डिग्री सेल्सियस पर पारा चढ़ गया है. 24 घंटों के भीतर ही अधिकतम तापमान में औसतन 0.5 डिग्री तक टेंपरेचर बढ़ गया है.

