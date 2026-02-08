ETV Bharat / state

हरियाणा में गर्मी शुरू, 25.6 डिग्री तापमान के साथ महेंद्रगढ़ बना सबसे गर्म जिला, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

चंडीगढ़: हरियाणा में दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी की आहट शुरू हो गई है. मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. राज्य में केवल सुबह-शाम की ही ठंड रह गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के दौरान बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 1.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है. दिन की तेज धूप से पारा तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, महेंद्रगढ़ में पारा 25 डिग्री को पार कर चुका है. यह शनिवार को सबसे गर्म क्षेत्र रहा.

स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम हानिकारक: राज्य के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने के कारण दिन का पारा सामान्य से 2-3 डिग्री तक ऊपर चला गया है. जो आने वाले दिनों में गर्मी की जल्द दस्तक का संकेत है. दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा अंतर बीमारियों को न्यौता देने वाला है, यानी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी संवेदनशील है. इस बीच वायरल के मामले भी सामने आ रहे हैं. सर्दी, खांसी, सिरदर्द बदलते मौसम के चलते देखने को मिल रहा है. जिससे लोग काफी परेशान है.