ETV Bharat / state

हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी, तेज हवा दिला रही राहत, फिलहाल नहीं होगी बारिश

हरियाणा में अगले 7 दिनों में तापमान 6°C तक बढ़ेगा. इस दौरान तेज हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिलेगी.

Haryana heatwave alert
हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में फिलहाल मौसम सामान्य से ठंडा बना हुआ है, लेकिन तापमान में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. इसके बावजूद यह अभी भी सामान्य से 2.8 डिग्री कम है. राज्य में सबसे अधिक तापमान रोहतक में 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इसे सबसे गर्म जिला बना रहा है.

तेज हवा से मिलेगी आंशिक राहत: मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले तीन दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. दिन के समय इन हवाओं के चलते गर्मी का असर बढ़ेगा, लेकिन तेज हवा लोगों को कुछ राहत भी दे सकती है. खासतौर पर दोपहर के समय गर्मी और हवा का मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा.

अगले 7 दिनों में 4-6°C तक उछाल: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. इससे प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो जाएगा और लोगों को तपिश का सामना करना पड़ेगा. किसानों और आम नागरिकों को इस बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

फिलहाल नहीं होगी बारिश: प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. साफ आसमान और लगातार बढ़ता तापमान आने वाले दिनों में गर्मी को और बढ़ाएगा. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौजूदा मौसम परिस्थितियों के पीछे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 110 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है. इसके अलावा, 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसका हरियाणा पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज, 13-14 अप्रैल को बारिश-ओलावृष्टि के आसार, किसानों के लिए अलर्ट

TAGGED:

HARYANA WEATHER UPDATE
TEMPERATURE RISE HARYANA
SUMMER WEATHER HARYANA
IMD CHANDIGARH
HARYANA HEATWAVE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.