हरियाणा में बारिश से 5.3 डिग्री लुढ़का पारा, आज 10 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, 50 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा
हरियाणा में बारिश से अधिकतम तापमान 5.3 डिग्री गिरा है. IMD ने शुक्रवार को 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Published : October 16, 2026 at 8:22 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में एक ही दिन में 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे पहुंच गया. शुक्रवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है.
एक दिन में 5.3 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान: पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने प्रदेश के तापमान को नीचे ला दिया है. मौसम विभाग चंडीगढ़ के आंकड़ों के अनुसार 15 अक्टूबर को हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री कम रहने के कारण दिन के समय भी मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है. वहीं, रेवाड़ी और नारनौल में देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा.
HARYANA Light Thunderstorm(wind speed 30-40 kmph) with Lightning very likely over parts of Rania, Sirsa, Dabwali, PUNJAB 1) Moderate Thunderstorm (wind speed 40- 60 KMph) with Lightning very likely over parts of Abohar, Malout, Bathinda, Gidderbaha, Fazilka, Rampura Phul, https://t.co/CoQ6ZnplCo— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 15, 2026
बावल में सबसे अधिक 31.8 डिग्री तापमान: प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रेवाड़ी जिले के बावल में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पलवल में 31.4 डिग्री, फरीदाबाद में 31 डिग्री, नूंह में 30.9 डिग्री और गुरुग्राम में 28.8 डिग्री तापमान रहा. नारनौल में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य शहरों में चंडीगढ़ का तापमान 29.2 डिग्री, अंबाला का 26.3 डिग्री, हिसार का 25.8 डिग्री और करनाल का 23.5 डिग्री रहा.
रोहतक, सिरसा और जींद में भी बदला मौसम: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रोहतक में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री, भिवानी में 26.5 डिग्री, सिरसा में 26.8 डिग्री और जींद में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़ में तापमान 28.2 डिग्री, फतेहाबाद में 26.4 डिग्री और कैथल में 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा. बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है.
इन 10 जिलों में बारिश के आसार: मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अक्टूबर को यमुनानगर, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में मौसम की स्थिति अलग-अलग रहने की संभावना है. बारिश के कारण तापमान में और बदलाव देखने को मिल सकता है.
9 जिलों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: मौसम विभाग ने यमुनानगर, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. इसके अलावा प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं.
खराब मौसम में सतर्क रहने की सलाह: वहीं, बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों में रुकने और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. मौसम में आए बदलाव के बीच लोगों को मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखने की जरूरत है.
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