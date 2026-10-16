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हरियाणा में बारिश से 5.3 डिग्री लुढ़का पारा, आज 10 जिलों में फिर बरसेंगे बादल, 50 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

हरियाणा में बारिश से 5.3 डिग्री लुढ़का पारा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में एक ही दिन में 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे पहुंच गया. शुक्रवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है.

एक दिन में 5.3 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान: पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने प्रदेश के तापमान को नीचे ला दिया है. मौसम विभाग चंडीगढ़ के आंकड़ों के अनुसार 15 अक्टूबर को हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री कम रहने के कारण दिन के समय भी मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है. वहीं, रेवाड़ी और नारनौल में देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा.

बावल में सबसे अधिक 31.8 डिग्री तापमान: प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रेवाड़ी जिले के बावल में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पलवल में 31.4 डिग्री, फरीदाबाद में 31 डिग्री, नूंह में 30.9 डिग्री और गुरुग्राम में 28.8 डिग्री तापमान रहा. नारनौल में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य शहरों में चंडीगढ़ का तापमान 29.2 डिग्री, अंबाला का 26.3 डिग्री, हिसार का 25.8 डिग्री और करनाल का 23.5 डिग्री रहा. रोहतक, सिरसा और जींद में भी बदला मौसम: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रोहतक में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री, भिवानी में 26.5 डिग्री, सिरसा में 26.8 डिग्री और जींद में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़ में तापमान 28.2 डिग्री, फतेहाबाद में 26.4 डिग्री और कैथल में 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा. बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है.