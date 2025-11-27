ETV Bharat / state

हरियाणा में ठंड की मार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, आज से बादल बढ़ाएगी और सर्दी

हिसार, सिरसा और नारनौल में गिरा तापमान: ठंड का असर सिर्फ कैथल तक सीमित नहीं है. हिसार में भी पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 6.6 डिग्री सेल्सियस था. सिरसा और नारनौल में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी है. हरियाणा के सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 10 ग्री सेल्सियस नीचे पहुंच चुका है, जिससे सर्दी का असर और तेज महसूस हो रहा है.

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने इस सीजन में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया. कैथल सबसे ठंडा रहा जहां पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री नीचे है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है. हालांकि कल की तुलना में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया.

यमुनानगर सबसे ठंडा जिला: न्यूनतम तापमान की तरह अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है. यमुनानगर में दिन का तापमान 21.7 ग्री सेल्सियस हा, जो पूरे राज्य में सबसे कम है. कई जिलों में दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपास बना हुआ है. नारनौल में दिन के तापमान में 5.5 डिग्री डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम पारा 22.8 ग्री सेल्सियस तक गिर गया. हिसार में भी दिन का तापमान 25.5 ग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 2 ग्री सेल्सियस कम है. सुबह के समय कई हिस्सों में धुंध और कोहरा देखा गया, जिससे दृश्यता भी प्रभावित हुई.

आज से बादल छाने से बढ़ेगी ठंड: मौसम में बदलाव की शुरुआत आज से होने जा रही है. इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "28 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि आज से अगले दो दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे. बादल छाने से दिन में धूप कम मिलेगी, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे नीचे जा सकता है.'

लोगों को सतर्क रहने की सलाह: मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा. सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में घना कोहरा भी दिखाई दे सकता है. बदलते मौसम के कारण लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. खासकर सुबह और देर शाम के दौरान यात्रा करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है.

