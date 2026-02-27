ETV Bharat / state

हरियाणा में समय से पहले बढ़ी गर्मी, 28 फरवरी से बदलेगा मिजाज, हल्की बूंदाबांदी संभव

चंडीगढ़: हरियाणा में फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नूंह में सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हिसार में 30.8 डिग्री, नारनौल में 30.5 डिग्री और भिवानी में 30.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. रोहतक में 28.7 डिग्री और गुरुग्राम में 29.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. फरवरी में ही 30 डिग्री पार पहुंचना इस बात का संकेत है कि इस बार गर्मी जल्द दस्तक दे रही है.

28 फरवरी से बदलेगा मिजाज: मौसम विभाग के मुताबिक 27 फरवरी को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन 28 फरवरी से आंशिक बादल छाने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन बादलवाई के कारण धूप की तीव्रता में कमी आ सकती है. इससे लोगों को दोपहर की तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है.