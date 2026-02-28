ETV Bharat / state

हरियाणा में आज पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, बूंदाबांदी के आसार

चंडीगढ़: हरियाणा में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है और कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. 27 फरवरी के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 30°C से अधिक रहा. यह बदलाव समय से पहले गर्मी बढ़ने का संकेत दे रहा है. साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण दिन के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे दोपहर के समय तेज गर्मी का अहसास होने लगा है. हिसार सबसे गर्म: राज्य में सबसे अधिक तापमान हिसार में 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, नूंह, गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत सहित कई क्षेत्रों में भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया. राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.7 डिग्री अधिक बना हुआ है.