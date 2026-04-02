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हरियाणा में वेदर का यू-टर्न, गर्मी पर लगा ब्रेक, 3-4 अप्रैल को बारिश-आंधी का अलर्ट

हरियाणा में 3-4 अप्रैल को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. बारिश के कारण प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिली है.

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हरियाणा में वेदर का यू-टर्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 9:23 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं कुछ जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं.

पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है. इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के कारण बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और वातावरण सुहावना बना रहेगा.

मार्च में ज्यादा बरसात का रिकॉर्ड: मार्च 2026 में हरियाणा में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार इस महीने औसतन 17.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 15.1 मिमी से करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है. लगातार आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण पूरे प्रदेश में कई बार मौसम बदला और इसका सीधा असर बारिश के आंकड़ों में देखने को मिला.

इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश: बारिश के मामले में रोहतक और रेवाड़ी सबसे आगे रहे. रोहतक में 37.9 मिमी और रेवाड़ी में 36.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा चरखी दादरी में 36.0 मिमी, भिवानी में 26.8 मिमी और पलवल में 23.0 मिमी बारिश हुई. इन जिलों में सामान्य से काफी अधिक वर्षा ने किसानों और आम लोगों दोनों को प्रभावित किया.

कुछ जिलों में कम हुई बारिश: दूसरी ओर, कुछ जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम रही. सिरसा में सबसे कम 5.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जींद में 6.4 मिमी और फतेहाबाद में 7.3 मिमी बारिश हुई. अंबाला और यमुनानगर में भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे क्षेत्रीय असमानता साफ नजर आई.

तापमान में गिरावट से राहत: बारिश और बादलों के चलते प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान में औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री कम बना हुआ है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो रहा है.

मौसम पुर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हवाओं की दिशा बदलने से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि दिन का तापमान लगभग स्थिर रहेगा. 3 और 4 अप्रैल की बारिश के बाद भी मौसम में ठंडक बनी रहने की संभावना है, जिससे अप्रैल की शुरुआत सुहावनी रह सकती है.

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