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हरियाणा में वेदर का यू-टर्न, गर्मी पर लगा ब्रेक, 3-4 अप्रैल को बारिश-आंधी का अलर्ट

हरियाणा में वेदर का यू-टर्न ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं कुछ जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं. पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है. इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के कारण बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और वातावरण सुहावना बना रहेगा. मार्च में ज्यादा बरसात का रिकॉर्ड: मार्च 2026 में हरियाणा में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार इस महीने औसतन 17.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 15.1 मिमी से करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है. लगातार आए पश्चिमी विक्षोभों के कारण पूरे प्रदेश में कई बार मौसम बदला और इसका सीधा असर बारिश के आंकड़ों में देखने को मिला.