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हरियाणा में आज भी बारिश-आंधी का अलर्ट, 1 और 2 अप्रैल को मौसम रहेगा साफ, फिर होगी जमकर वर्षा

तापमान में हल्की गिरावट: प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 30 मार्च को औसतन 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, जिससे रातें थोड़ी ठंडी हो गई हैं. नारनौल और भिवानी जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक है. बादलों और बारिश का असर तापमान पर स्पष्ट देखा गया.

दो दिन साफ रहेगा मौसम: 31 मार्च के बाद मौसम में सुधार देखने को मिलेगा. 1 और 2 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि 3 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में बदलाव संभव है, जहां कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं.

तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट: आज प्रदेश में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर खुले क्षेत्रों और खेतों में काम करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

चंडीगढ़/ रेवाड़ी: हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है. 30 मार्च को हुई बारिश और बादलों की आवाजाही का असर अब साफ तौर पर तापमान पर दिखाई दे रहा है. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.

दिन का तापमान सामान्य के आसपास: दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. नूंह में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य जिलों में यह 32 से 34 डिग्री के बीच बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी संभव है, लेकिन बीच-बीच में बादल और बारिश इसे संतुलित रखेंगे.

किसानों के लिए खास सलाह: मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. गेहूं की फसल में पीले रतुए की नियमित निगरानी जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर ही कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए. सरसों और अन्य फसलों में भी कीट प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बढ़ती नमी से रोगों का खतरा बढ़ सकता है.

कृषि कार्यों में बरतें सावधानी: खराब मौसम के दौरान किसानों को छिड़काव और सिंचाई से बचने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं और बारिश के समय खेतों में काम करने से नुकसान हो सकता है. पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने और उनके खान-पान का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. कुल मिलाकर पूरे सप्ताह तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा. हालांकि बीच-बीच में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने के संकेत हैं. ऐसे में लोगों और किसानों को मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और कामकाज में बदलाव करने की जरूरत है.

रेवाड़ी में तेज आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

रेवाड़ी में तेज आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त: वहीं, सोमवार को रेवाड़ी जिले में आई तेज आंधी और हल्की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल टूटकर गिर गए, जिससे कई जगहों पर सड़क और रेल मार्ग बाधित हो गए. रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ रेल मार्ग पर पटरी के बीच पेड़ गिरने से एक ट्रेन करीब दो घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. वहीं रोलियावास गांव के पास सड़क पर पेड़ गिरने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लगभग एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही.

कई पेड़ जड़ से उखड़ गए: आंधी के दौरान कई पेड़ जड़ से उखड़कर वाहनों पर गिर गए, जिससे गाड़ियों के शीशे और बॉडी को नुकसान पहुंचा. तेज हवा से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई, जो खेतों से उड़कर दूर जा गिरी. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. सूचना मिलते ही रेलवे और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रास्ते को साफ कर यातायात बहाल करने का कार्य शुरू किया.

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