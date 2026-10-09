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हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, 14 अक्टूबर तक बारिश के आसार, 10-11 को 40 KM की रफ्तार से चलेगी हवा

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 9 से 14 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 10 और 11 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की गंभीर चेतावनी जारी नहीं की है.

पंचकूला से पानीपत तक बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 9 अक्टूबर को पंचकूला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में फिलहाल बारिश की संभावना कम है. ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम का असर अलग-अलग देखने को मिल सकता है.

हिसार में सबसे ज्यादा 36.7 डिग्री तापमान: हरियाणा में बुधवार को अधिकतम तापमान में औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है. हिसार प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश के कई अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा. बारिश से दिन की गर्मी में मिलेगी राहत: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 8 से 14 अक्टूबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है. जिन क्षेत्रों में बारिश होगी, वहां दोपहर के समय गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नारनौल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सहित दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में व्यापक बारिश के आसार फिलहाल कम हैं. मौसम में बदलाव का असर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दिखाई दे सकता है.