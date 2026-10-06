हरियाणा में 12 अक्टूबर तक बारिश के आसार, दो पश्चिमी विक्षोभ कराएंगे ठंड का अहसास
हरियाणा में 7 से 12 अक्टूबर तक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट संभव है.
Published : October 6, 2026 at 8:39 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में अगले छह दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 7 से 12 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर रहने की संभावना है. मौसम में बदलाव के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी और सुबह-शाम गुलाबी ठंडक बढ़ सकती है.
7 अक्टूबर की रात से बदलेगा मौसम: पहला पश्चिमी विक्षोभ 7 अक्टूबर की रात से सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से 9 अक्टूबर तक खासकर उत्तरी हरियाणा के जिलों में मौसम प्रभावित रहेगा. अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है. प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं.
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10 से 12 अक्टूबर तक दूसरा सिस्टम: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 9 अक्टूबर को सक्रिय होगा. इसके प्रभाव से 10 से 12 अक्टूबर तक हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
तापमान अभी सामान्य से ज्यादा: पिछले 4-5 दिनों से पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव के कारण हरियाणा में तापमान लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. इससे अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी गर्मी का असर बना हुआ है.
हिसार में 39 डिग्री तक पहुंचा पारा: प्रदेश में हिसार सबसे गर्म जिलों में रहा. यहां अधिकतम तापमान 39.0°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है. नारनौल में 38.5°C तापमान रहा, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा भिवानी में 38.0°C और चरखी दादरी में 37.1°C तापमान दर्ज किया गया.
बारिश से बढ़ेगी सुबह-शाम की ठंडक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी. रात के समय गुलाबी ठंड की शुरुआत हो सकती है." उन्होंने किसानों को मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए फसलों की सिंचाई और कटाई की योजना बनाने की सलाह दी.
किसानों को मौसम पर नजर रखने की सलाह: मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे. बारिश और तेज हवाओं की संभावना के बीच उन्हें खेतों में सिंचाई, कटाई और अन्य कृषि कार्य मौसम का पूर्वानुमान देखकर करने की सलाह दी गई है. 12 अक्टूबर तक मौसम में उतार-चढ़ाव के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना बनी हुई है.
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