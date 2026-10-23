हरियाणा में फिर बदलेगी हवा की चाल, 2 दिन गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार, 25-26 अक्टूबर को बदल सकता है मौसम
हरियाणा में 24 अक्टूबर की रात से मौसम बदलेगा. 25-26 अक्टूबर को कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है. इससे रात का तापमान बढ़ेगा.
Published : October 23, 2026 at 8:13 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. 24 अक्टूबर की देर रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 25 और 26 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगी हवाओं की दिशा: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर उत्तर-पूर्वी होने की संभावना है. इसके चलते कई जिलों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा. 26 अक्टूबर के बाद प्रदेश में मौसम दोबारा शुष्क होने की संभावना है.
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दिन में गिरेगा तापमान: मौसम में बदलाव के दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान है. इससे सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है. वहीं, बादलों की आवाजाही के कारण रात के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है.
गुरुग्राम 33.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म: वहीं, प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. उपलब्ध मौसम आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में सबसे अधिक 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. नूंह में 33.5 डिग्री, हिसार, चरखी दादरी और फरीदाबाद में 33.1-33.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. वहीं, पंचकूला में अधिकतम तापमान सबसे कम 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
गुरुग्राम में रात का पारा 14 डिग्री: इसके साथ ही न्यूनतम तापमान के आंकड़ों में जिलों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला. गुरुग्राम में रात का तापमान 14 डिग्री और पंचकूला में 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके विपरीत, नूंह में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री और झज्जर में 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है.
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