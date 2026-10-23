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हरियाणा में फिर बदलेगी हवा की चाल, 2 दिन गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार, 25-26 अक्टूबर को बदल सकता है मौसम

हरियाणा में फिर बदलेगी हवा की चाल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. 24 अक्टूबर की देर रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 25 और 26 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगी हवाओं की दिशा: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर उत्तर-पूर्वी होने की संभावना है. इसके चलते कई जिलों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा. 26 अक्टूबर के बाद प्रदेश में मौसम दोबारा शुष्क होने की संभावना है.