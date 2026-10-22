हरियाणा में 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 4 जिलों में बारिश के आसार, सिरसा में पारा 35°C पार
हरियाणा में सुबह-रात ठंड बढ़ रही है, जबकि दिन गर्म हैं. वहीं, 24 अक्टूबर से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में बारिश की संभावना है.
Published : October 22, 2026 at 8:34 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है. IMD चंडीगढ़ के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बावजूद कुछ प्रमुख मौसम केंद्रों पर पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.
गुरुग्राम में सबसे ठंडी रात: प्रदेश में गुरुग्राम सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा. पंचकूला में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, नारनौल में रात का पारा 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. तापमान में इस बदलाव के चलते सुबह और देर शाम मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो रहा है.
21 से 23 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शुष्क: मौसम विभाग के पांच दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक 21 से 23 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश को लेकर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है. हालांकि, आसमान में बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सुबह और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 21-10-2026 https://t.co/1xGrHtzbJK— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 21, 2026
24 अक्टूबर से चार जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. इन जिलों में मौसम बदलने से दिन के तापमान पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, बारिश की तीव्रता और वास्तविक स्थिति मौसम की आगामी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.
सिरसा में 35 डिग्री तापमान: वहीं, रात में ठंड बढ़ने के बावजूद दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. सिरसा 35.0 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. हिसार में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री, चंडीगढ़ में 32.7 डिग्री और नारनौल में 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इससे साफ है कि फिलहाल दिन और रात के मौसम में अंतर बना हुआ है.
जानें आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते 22 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं और बीच-बीच में बादल छा सकते हैं. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी, जबकि सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ने की संभावना है."
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