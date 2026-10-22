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हरियाणा में 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 4 जिलों में बारिश के आसार, सिरसा में पारा 35°C पार

हरियाणा में 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है. IMD चंडीगढ़ के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बावजूद कुछ प्रमुख मौसम केंद्रों पर पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.

गुरुग्राम में सबसे ठंडी रात: प्रदेश में गुरुग्राम सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा. पंचकूला में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, नारनौल में रात का पारा 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. तापमान में इस बदलाव के चलते सुबह और देर शाम मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो रहा है.