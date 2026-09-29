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हरियाणा में बारिश का आखिरी दौर, 6 जिलों में आज बरसेंगे बादल, कल से मौसम रहेगा शुष्क

हरियाणा में बारिश का आखिरी दौर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की विदाई के बीच मौसम लगातार करवट ले रहा है. बारिश और बादलों के कारण कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. 28 सितंबर को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री कम रहा.

6 जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर को यानी कि आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश का दायरा सीमित रहने की संभावना है और प्रदेश के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. बारिश से 2.4 डिग्री गिरा तापमान: वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश के कारण अधिकतम तापमान में औसतन 2.4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई. बारिश वाले इलाकों में दिन के समय ठंडक बढ़ी, जबकि अन्य जिलों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ. 28 सितंबर को अंबाला में 37.4 मिमी, करनाल में 37 मिमी और कैथल में 30 मिमी बारिश दर्ज की गई. पंचकूला में 15.5 मिमी, जबकि रोहतक और कुरुक्षेत्र में 13-13 मिमी बारिश हुई. इससे इन जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा.