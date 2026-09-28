ETV Bharat / state

बारिश के बाद हरियाणा में ठंडक बढ़ी, 11 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट

11 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को प्रदेश के 11 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश का दौर छिटपुट रहने की संभावना है. हालांकि विभाग ने किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

इन जिलों में हो सकती है बारिश: मौसम विभाग के अनुसार पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. पानीपत और सोनीपत में सुबह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली. इसके बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहा तापमान: प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान रविवार को सामान्य से करीब 3 डिग्री कम रहा. हालांकि पिछले दिन के मुकाबले इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ. महेंद्रगढ़ 34.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा. बालसमंद में 34.1 और सिरसा में 34 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.