हरियाणा में लौटी फरवरी वाली ठंड, बारिश-ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज, जल्द पड़ेगी भीषण गर्मी
हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आने से प्रदेश में अप्रैल माह में फरवरी जैसी ठंड पड़ रही है.
Published : April 9, 2026 at 9:44 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली है. अप्रैल के महीने में जहां आमतौर पर तेज गर्मी पड़ती है, वहीं इस बार बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान में बड़ी गिरावट ला दी है. प्रदेशभर में लोगों को फरवरी जैसी ठंड का अहसास हो रहा है. सुबह-शाम चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया है, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ा है.
तापमान में भारी गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8.1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया. जहां इस समय तापमान आमतौर पर 33 से 34 डिग्री रहता है, वहीं यह गिरकर 25 से 26 डिग्री तक पहुंच गया. न्यूनतम तापमान में भी औसतन 3.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जिससे रातें भी ठंडी हो गई हैं. बादलों और बारिश के कारण धूप नहीं निकल पाई, जिससे दिन में भी ठंडक बनी रही.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :08/04/2026 15:42:2) नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं/ आंधी(50-60 KMPH) के साथ ओलावृष्टि की संभावना pic.twitter.com/EHQ5XLPMqz— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 8, 2026
महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा: प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट का असर साफ दिखाई दे रहा है. महेंद्रगढ़ में सबसे कम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से काफी कम है. हिसार, करनाल और अंबाला जैसे जिलों में भी तापमान 15 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. ठंडी हवाओं और बादलों के कारण सुबह और रात के समय लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है.
दिन में भी ठंडक: अधिकतम तापमान में आई गिरावट ने दिन के मौसम को भी सुहावना बना दिया है. भिवानी में सबसे अधिक तापमान 30.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. अधिकांश जिलों में तापमान 24 से 29 डिग्री के बीच रहा. ओलावृष्टि और बारिश के चलते धूप की कमी ने गर्मी के असर को लगभग खत्म कर दिया है, जिससे लोगों को अप्रैल में भी फरवरी जैसी ठंड का अनुभव हो रहा है.
फसलों पर खतरा: बारिश और ओलावृष्टि का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेती पर भी पड़ रहा है. खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा मंडियों में खुले में रखे गेहूं को भी बारिश से नुकसान पहुंचा है. किसानों के लिए यह मौसम चिंता का कारण बन गया है.
फिर लौटेगी गर्मी: मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, हालांकि ठंडक अभी बनी रहेगी. 10 अप्रैल से आसमान पूरी तरह साफ होने लगेगा और धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर गर्मी अपना असर दिखाने लगेगी.
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