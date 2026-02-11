ETV Bharat / state

हरियाणा में मौसम का यू-टर्न, 6 जिलों में होगी जमकर बारिश, 13 शहरों में पारा 25 पार

हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Haryana Weather Update
हरियाणा में मौसम का यू-टर्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 11, 2026 at 9:03 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में मंगलवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली है. भिवानी, हिसार, हांसी, सिरसा, रेवाड़ी और झज्जर समेत आसपास के इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई. कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया. दिन में गर्मी और रात में ठंड का यह मिलाजुला असर लोगों को हैरान कर रहा है. मौसम के इस बदलाव से जहां किसानों की चिंता बढ़ी है, वहीं आमजन को भी तापमान के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है.

तेज हवाओं से बढ़ी ठंड: बारिश के साथ चली तेज उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है. हालांकि दूसरी ओर राज्य के औसत अधिकतम तापमान में करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तापमान सामान्य से लगभग 2.7 डिग्री अधिक चल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों अंबाला, हिसार, रोहतक, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पानीपत और सोनीपत में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है.

रोहतक सबसे गर्म, गुरुग्राम में सबसे ठंडी रात: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक अधिकतम तापमान रोहतक में 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी पारा 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान में औसतन 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह सामान्य के आसपास ही बना हुआ है. सबसे कम न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अंबाला में 10.4 डिग्री, हिसार में 9.5 डिग्री और करनाल में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रोहतक, नारनौल और फरीदाबाद में भी रात का तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच रहा.

फिर बदलेगा मौसम: हिसार स्थित चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. चंद्रशेखर डागर के अनुसार, "16 फरवरी तक मौसम शुष्क लेकिन परिवर्तनशील रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में हल्की गिरावट और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है."

पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में एक बार फिर मौसम बदल सकता है. 16 फरवरी की रात और 17 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में प्रदेशवासियों को बदलते मौसम के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

