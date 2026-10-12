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हरियाणा में बारिश से 3 डिग्री लुढ़का पारा, रात में बढ़ी ठंड, आज तीन जिलों में जमकर होगी बरसात, 16 अक्टूबर तक अलर्ट

हरियाणा में बारिश से 3 डिग्री लुढ़का पारा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. सोमवार सुबह गुरुग्राम, सोनीपत और जींद में बारिश दर्ज की गई. गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित शिवाजी नगर में बारिश के कारण जलभराव हो गया. रविवार को हुई बारिश के बाद प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. हवा चलने से रात के समय लोगों को ठंड महसूस हुई. मौसम विभाग के अनुसार, 16 अक्टूबर तक प्रदेश में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

गुरुग्राम में जलभराव: सोमवार सुबह हुई बारिश से गुरुग्राम के शिवाजी नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई. इसके अलावा सोनीपत और जींद में भी बारिश हुई. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के अनुसार, सोमवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और जींद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

बारिश से 3 डिग्री गिरा तापमान: वहीं, रविवार को हुई बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई दिया. हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. हवा चलने के कारण रात के समय लोगों को ठंड का अहसास हुआ. मौसम में आए इस बदलाव के बाद आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हरियाणा में मौसम में बदलाव आया है.इसके चलते खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है.