हरियाणा में बारिश से 3 डिग्री लुढ़का पारा, रात में बढ़ी ठंड, आज तीन जिलों में जमकर होगी बरसात, 16 अक्टूबर तक अलर्ट
हरियाणा में तीन जिलों में बारिश से तापमान तीन डिग्री गिरा है. मौसम विभाग ने16 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है.
Published : October 12, 2026 at 8:15 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. सोमवार सुबह गुरुग्राम, सोनीपत और जींद में बारिश दर्ज की गई. गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित शिवाजी नगर में बारिश के कारण जलभराव हो गया. रविवार को हुई बारिश के बाद प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. हवा चलने से रात के समय लोगों को ठंड महसूस हुई. मौसम विभाग के अनुसार, 16 अक्टूबर तक प्रदेश में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.
गुरुग्राम में जलभराव: सोमवार सुबह हुई बारिश से गुरुग्राम के शिवाजी नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई. इसके अलावा सोनीपत और जींद में भी बारिश हुई. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के अनुसार, सोमवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और जींद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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बारिश से 3 डिग्री गिरा तापमान: वहीं, रविवार को हुई बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई दिया. हरियाणा के औसत अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. हवा चलने के कारण रात के समय लोगों को ठंड का अहसास हुआ. मौसम में आए इस बदलाव के बाद आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं.
पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हरियाणा में मौसम में बदलाव आया है.इसके चलते खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है.
14 से 16 अक्टूबर तक बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 13 अक्टूबर तक रहने की संभावना है. इसके बाद 13 अक्टूबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ने के आसार हैं. इसके प्रभाव से 14 से 16 अक्टूबर के दौरान प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान हवाओं और गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
इसके बाद मौसम खुश्क रहने की संभावना: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के इस दौर के बाद प्रदेश में मौसम खुश्क रह सकता है. इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के आसार हैं. फिलहाल लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम और संभावित बारिश के लिए तैयार रहने की जरूरत है.
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