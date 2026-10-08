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हरियाणा में 13 अक्टूबर तक बारिश के आसार, आज 5 जिलों में आंधी का अलर्ट, 50 KMH की रफ्तार से चलेगी हवा

हरियाणा में 13 अक्टूबर तक बारिश के आसार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने 8 से 13 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. बारिश और तेज हवाओं के चलते आने वाले दिनों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग की चेतावनी: IMD ने 8 अक्टूबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में मौसम खराब होने की संभावना है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पंचकूला और यमुनानगर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम का यह बदलाव कई क्षेत्रों में दिन के तापमान को प्रभावित कर सकता है.