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हरियाणा के 11 जिलों में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ जमकर होगी बर्षा

11 जिलों में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार तीसरे दिन बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम में आए इस बदलाव ने प्रदेशभर में तापमान को सामान्य से नीचे पहुंचा दिया है. दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सुहावने मौसम का अनुभव हो रहा है. कई इलाकों में ठंडी हवाओं ने गर्मी के तेवर कम हो गए हैं. तापमान में भारी गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में दिन का तापमान औसतन 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, जबकि रात का तापमान भी सामान्य से 3.4 डिग्री कम दर्ज किया गया. रोहतक में न्यूनतम तापमान 17.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे दिन के समय भी मौसम काफी सुहावना बना रहा. 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.