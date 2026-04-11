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हरियाणा आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जमकर होगी बारिश, बदलते वेदर ने बढ़ाई किसानों की परेशानी

चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी सहित कई जिलों में आसमान बादलों से ढका हुआ है और हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. मौसम के इस बदलाव ने खेतों में काम कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह समय फसलों की कटाई का है.

तापमान में गिरावट से बढ़ी रातों की ठंडक: पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यह अभी भी सामान्य से 3.2 डिग्री कम बना हुआ है. इसके चलते रात के समय ठंडक असामान्य रूप से बनी हुई है. दिन के तापमान में भी आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम और अधिक ठंडा महसूस हो सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलेगा मौसम: कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 12 अप्रैल की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 13 और 14 अप्रैल को देखने को मिलेगा. इस दौरान आंशिक बादल छाने, हवाओं की दिशा और गति में बदलाव तथा हल्की ठंडक बने रहने की संभावना है. 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो फसलों पर असर डाल सकती हैं.