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हरियाणा आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जमकर होगी बारिश, बदलते वेदर ने बढ़ाई किसानों की परेशानी

हरियाणा में बदलते मौसम, बारिश और तेज हवा से किसान परेशान हैं. वहीं, आज शाम से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

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हरियाणा आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 9:42 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी सहित कई जिलों में आसमान बादलों से ढका हुआ है और हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. मौसम के इस बदलाव ने खेतों में काम कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह समय फसलों की कटाई का है.

तापमान में गिरावट से बढ़ी रातों की ठंडक: पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यह अभी भी सामान्य से 3.2 डिग्री कम बना हुआ है. इसके चलते रात के समय ठंडक असामान्य रूप से बनी हुई है. दिन के तापमान में भी आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम और अधिक ठंडा महसूस हो सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलेगा मौसम: कृषि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 12 अप्रैल की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 13 और 14 अप्रैल को देखने को मिलेगा. इस दौरान आंशिक बादल छाने, हवाओं की दिशा और गति में बदलाव तथा हल्की ठंडक बने रहने की संभावना है. 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो फसलों पर असर डाल सकती हैं.

किसानों को कटाई और बुवाई टालने की सलाह: मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अगले 3 से 4 दिनों तक सरसों की कटाई और गहाई रोकने की सलाह दी है. साथ ही भिंडी, लौकी, खीरा, ग्वार जैसी गर्मियों की सब्जियों और मूंग-उड़द की बुवाई भी फिलहाल टालने को कहा गया है. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए यह एहतियात बेहद जरूरी बताया गया है.

फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम: किसानों को सलाह दी गई है कि कटी हुई फसल को अच्छी तरह बांधकर सुरक्षित रखें ताकि तेज हवाओं से नुकसान न हो. गेहूं की फसल में पीला रतुआ और चेपा जैसे रोगों की निगरानी करते रहें और मौसम साफ होने पर ही कीटनाशकों का छिड़काव करें. पशुओं को हवादार शेड में रखें और उन्हें नियमित रूप से आयोडीन युक्त नमक व खनिज मिश्रण देने की भी सलाह दी गई है.

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