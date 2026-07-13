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हरियाणा में आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, 18 जुलाई तक कमजोर रहेगा मानसून

हरियाणा के नौ जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक मानसून कमजोर रहेगा.

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हरियाणा में आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 9:25 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार को नौ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और जींद में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. हालांकि प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं. इसके चलते 18 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है. अन्य जिलों में भी आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं.

तापमान में बढ़ोतरी, भिवानी सबसे गर्म: IMD की ओर से रविवार को जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. सबसे अधिक तापमान भिवानी में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा रोहतक में 38.6 डिग्री, सिरसा में 38.2 डिग्री, फरीदाबाद और हिसार में 37-37 डिग्री, नारनौल में 36.5 डिग्री तथा महेंद्रगढ़ में 35.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. तापमान बढ़ने के साथ वातावरण में उमस भी महसूस की जा रही है.

15 जुलाई तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने कहा कि, "15 जुलाई तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने तथा बीच-बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में केवल छिटपुट वर्षा के आसार हैं."

हवाओं में बदलाव से बढ़ सकती है गर्मी: डॉ. मदन खीचड़ ने आगे बताया कि, "आने वाले दिनों में हवाओं की दिशा में बदलाव होने की संभावना है. इसके कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि वातावरण में नमी कुछ कम होने के आसार हैं. मानसून की कमजोर स्थिति के कारण फिलहाल व्यापक बारिश की संभावना कम है, हालांकि स्थानीय स्तर पर हल्की वर्षा लोगों को गर्मी से कुछ राहत दे सकती है. "

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