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हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर-पूर्वी इलाकों में मानसून मेहरबान, 4 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून

हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में गुरुवार को मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन राज्य के उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है. आईएमडी ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का मानना है कि इन क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां अन्य जिलों की तुलना में अधिक प्रभावी रहेंगी. कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना: प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी और भिवानी में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार स्थानीय स्तर पर बादलों की सक्रियता के कारण कुछ स्थानों पर अचानक बारिश हो सकती है. 4 अगस्त तक मानसून के बने रहने के संकेत: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में 4 अगस्त तक मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. 31 जुलाई को उत्तर और पूर्वी हरियाणा में बारिश का दायरा बना रहेगा, जबकि 1 अगस्त को उत्तर-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. 2 अगस्त से पश्चिमी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिले हैं. हालांकि पूरे प्रदेश में व्यापक और लगातार वर्षा की संभावना फिलहाल कम बताई गई है.