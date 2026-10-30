हरियाणा में तूफानी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में ओले गिरने के आसार, 9 में बर्षा की चेतावनी, 7 डिग्री लुढ़का तापमान
Haryana Rain Alert: हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इनमें नौ जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.
Published : October 30, 2026 at 8:21 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में चक्रवात "अर्नब" और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 18 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इनमें 9 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और अन्य 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी दिखने लगा है. प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में एक दिन के भीतर 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.
9 जिलों में ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी: मौसम विभाग के अनुसार यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, आंधी और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. अचानक मौसम खराब होने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.
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9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार: वहीं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
गुरुवार को भी कई जिलों में हुई बूंदाबांदी: इससे पहले गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहा. पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, नारनौल, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, जींद और करनाल सहित कई जिलों में बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले 7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा.
बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही नमी वाली हवाएं: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश में हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है. 29 अक्टूबर से हवाएं उत्तर-पश्चिमी के बजाय उत्तर-पूर्वी दिशा से चलने लगी हैं. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी वाली हवाएं हरियाणा पहुंच रही हैं. नमी और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं.
31 अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 29 अक्टूबर की रात से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार भी हैं. सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में शनिवार तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल सकता है.
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