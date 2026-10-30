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हरियाणा में तूफानी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में ओले गिरने के आसार, 9 में बर्षा की चेतावनी, 7 डिग्री लुढ़का तापमान

हरियाणा में तूफानी बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में चक्रवात "अर्नब" और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 18 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इनमें 9 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और अन्य 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी दिखने लगा है. प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में एक दिन के भीतर 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

9 जिलों में ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी: मौसम विभाग के अनुसार यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, आंधी और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. अचानक मौसम खराब होने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.