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हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज 16 जिलों में अलर्ट, पानीपत सहित कई जिलों में सुबह से बूंदाबांदी शुरू

हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश हो सकती है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं. पानीपत में सुबह बूंदाबांदी: पानीपत के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. वहीं करनाल, सोनीपत और भिवानी में आसमान में बादल छाए रहे. मौसम में आए इस बदलाव के बीच अगले दो दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है. कल से तेज होगी बारिश की गतिविधियां: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक रविवार से मानसूनी गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं. अगले दो दिन कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं. बारिश बढ़ने से पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. शुक्रवार को 7 जिलों में बरसे बादल: हरियाणा के सात जिलों में शुक्रवार को भी बारिश हुई. दोपहर के समय गुरुग्राम, रेवाड़ी और रोहतक में बारिश हुई, जबकि शाम को पानीपत, हिसार, नूंह और भिवानी में भी बादल बरसे. बारिश के बाद प्रदेश के औसत तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई.