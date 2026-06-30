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हरियाणा बारिश के बावजूद हीटवेव जैसे हालात, आज फिर 15 जिलों में आंधी के साथ होगी जमकर बारिश, अलर्ट जारी

15 जिलों में आंधी के साथ होगी जमकर बारिश ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की देरी के कारण भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. सोमवार को प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने मंगलवार को 15 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जबकि 1 जुलाई से प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने का अनुमान है. इसके बाद प्रदेश में तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. रोहतक सबसे गर्म: प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रोहतक में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद सिरसा 43.4, हिसार 43.3 और भिवानी 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे. पलवल, गुरुग्राम, नूंह, फतेहाबाद समेत कुल 11 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. रात में भी गर्मी से नहीं मिल रही राहत: वहीं, दिन के साथ-साथ रातें भी लोगों के लिए परेशान करने वाली बनी हुई हैं. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. फरीदाबाद में रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सिरसा में 31 और अंबाला में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकांश जिलों में रात का तापमान 28 से 31 डिग्री के बीच रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही.