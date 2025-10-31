हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण, गुरुग्राम से आई चौंकाने वाली खबर, तापमान में गिरावट, इस दिन बारिश के बाद बढ़ेगी ठिठुरन

ETV Bharat / state

हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है. सुबह शाम सर्दी का एहसास हो रहा है. जबकि दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 9:22 AM IST

नूंह/गुरुग्राम/चंडीगढ़: हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह शाम हो रही धुंध के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. राज्य के कई इलाकों में शिमला जैसी सर्दी शुरू हो चुकी है. जबकि कुछ जिलों में प्रदूषण भी तेजी से फेल रहा है. बीते तीन दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं. हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा रही है.

हरियाणा का मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, 2 नवंबर तक मौसम में बदलाव के आसार रहने वाले हैं. उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने से रात के समय तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. जबकि दिन के समय में तापमान बढ़ेगा. आगामी एक दो दिन में ठंडी हवाओं का एहसास होगा. सुबह के समय तापमान 14 डिग्री और दिन के समय 24 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं. 2 नवंबर से मौसम में पूरी तरह बदलाव देखा जाएगा. जबकि 3 नवंबर को हल्की बारिश की भी संभावना है. तीन नवंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है.

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर: वहीं, नूंह के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए. समय-समय पर चिकित्सक से जांच कराएं. मौसम बदलाव के कारण बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी, जोड़ों में दर्द आदि कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक से जांच कराएं. इस दौरान पूरी तरह से सावधानियां बरतें. पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम जरूर करें.

गुरुग्राम में बंद पड़े हैं एक्यूआई मीटर: एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. गुरुग्राम में लगाए गए ज्यादातर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एक्यूआई मीटर बंद पड़े हैं. सवाल ये कि क्या बढ़ते प्रदूषण स्तर को छुपाने के लिए ये मीटर बंद कराए गए हैं?. अगर ऐसा है तो सीधे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली बात है. दरअसल, विकास सदन और सेक्टर-38 स्थित सिर्फ दो मॉनिटरिंग स्टेशन ही काम कर रहे हैं. जबकि बाकी कई स्टेशन बंद है. ऐसे में शहर के लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि वे आखिर कैसी हवा में सांस ले रहे हैं.

हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है (Etv Bharat)

जहरीली हवा में बीमार हो रहे लोग: गुरुग्राम की हवा जहरीली होती जा रही है. इसके अलावा, चरखी दादरी, फरीदाबाद और भिवानी में भी प्रदूषण स्तर बढ़ गया है. लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. आंखों में जलन की शिकायतें लगातार बढ़ रही है. वहीं, प्रशासनिक स्तर पर जो वादे किए गए थे. जैसे सड़कों की रफ्तार, धूल नियंत्रण, पेड़ों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन की व्यवस्था वो अब तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है.

एक तरफ गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. तो दूसरी तरफ प्रशासन की निगरानी व्यवस्था खुद ही दम तोड़ती दिख रही है. ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर मॉनिटरिंग सिस्टम ही बंद कर दिए जाएंगे, तो शहर की हवा कैसे सुधरेगी. सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रदूषण के आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है?.

प्रदूषण पर क्या बोले अधिकारी: पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि "फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-1 लागू है. जिसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. लेकिन बढ़ते प्रदूषण से फिर भी राहत नहीं है". देखना होगा कि प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर कब और कैसे असरदार कदम उठाता है.

Last Updated : October 31, 2025 at 9:22 AM IST

