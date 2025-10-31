ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण, गुरुग्राम से आई चौंकाने वाली खबर, तापमान में गिरावट, इस दिन बारिश के बाद बढ़ेगी ठिठुरन

नूंह/गुरुग्राम/चंडीगढ़: हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह शाम हो रही धुंध के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. राज्य के कई इलाकों में शिमला जैसी सर्दी शुरू हो चुकी है. जबकि कुछ जिलों में प्रदूषण भी तेजी से फेल रहा है. बीते तीन दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं. हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा रही है.

हरियाणा का मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, 2 नवंबर तक मौसम में बदलाव के आसार रहने वाले हैं. उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने से रात के समय तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. जबकि दिन के समय में तापमान बढ़ेगा. आगामी एक दो दिन में ठंडी हवाओं का एहसास होगा. सुबह के समय तापमान 14 डिग्री और दिन के समय 24 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं. 2 नवंबर से मौसम में पूरी तरह बदलाव देखा जाएगा. जबकि 3 नवंबर को हल्की बारिश की भी संभावना है. तीन नवंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है.

हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण (Etv Bharat)

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर: वहीं, नूंह के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए. समय-समय पर चिकित्सक से जांच कराएं. मौसम बदलाव के कारण बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी, जोड़ों में दर्द आदि कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक से जांच कराएं. इस दौरान पूरी तरह से सावधानियां बरतें. पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम जरूर करें.

गुरुग्राम में बंद पड़े हैं एक्यूआई मीटर: एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. गुरुग्राम में लगाए गए ज्यादातर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एक्यूआई मीटर बंद पड़े हैं. सवाल ये कि क्या बढ़ते प्रदूषण स्तर को छुपाने के लिए ये मीटर बंद कराए गए हैं?. अगर ऐसा है तो सीधे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली बात है. दरअसल, विकास सदन और सेक्टर-38 स्थित सिर्फ दो मॉनिटरिंग स्टेशन ही काम कर रहे हैं. जबकि बाकी कई स्टेशन बंद है. ऐसे में शहर के लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि वे आखिर कैसी हवा में सांस ले रहे हैं.