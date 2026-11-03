हरियाणा में रातें हुई ठंडी, दिन में गर्मी बरकरार, सुबह हल्की धुंध, रात के पारे में 0.5 डिग्री की गिरावट
Haryana Weather Update: हरियाणा में रात का तापमान गिरा है. दिन में गर्मी बरकरार है. सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है.
Published : November 3, 2026 at 8:32 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है. सोमवार सुबह कई इलाकों में हल्की धुंध छाई रही. मौसम विभाग के 2 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा और हिसार सबसे गर्म रहा.
रात के तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. यह सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा. रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ने लगा है. हालांकि अभी सर्दी का असर सीमित है और दिन में गर्मी बनी हुई है.
नारनौल में सबसे ठंडी रात, पारा 13.5 डिग्री: न्यूनतम तापमान के मामले में नारनौल 13.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा. भिवानी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, फतेहाबाद में 14.9 डिग्री और हिसार व सिरसा में करीब 15 डिग्री दर्ज किया गया. अधिकांश जिलों में रात का तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहा. इससे साफ है कि प्रदेश में रात के समय ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है.
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हिसार में सबसे ज्यादा गर्मी: वहीं, दिन के तापमान में भी औसतन 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कई जिलों में पारा 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. हिसार में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा रहा. चरखी दादरी में 32 डिग्री, जबकि भिवानी, सिरसा और फरीदाबाद में 31.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. रोहतक में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और पंचकूला में सबसे कम 28.9 डिग्री रहा. प्रदेश में फिलहाल बारिश नहीं हुई.
अक्टूबर में सामान्य से 165% ज्यादा बारिश: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 29 अक्टूबर तक हरियाणा में औसतन 25.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 9.6 मिलीमीटर होती है. इस तरह बारिश सामान्य से 165 प्रतिशत अधिक रही. वहीं 23 से 29 अक्टूबर के दौरान 2.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 0.9 मिलीमीटर के मुकाबले 132 प्रतिशत ज्यादा है. अक्टूबर में हुई अतिरिक्त बारिश के बाद अब प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है.
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