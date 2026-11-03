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हरियाणा में रातें हुई ठंडी, दिन में गर्मी बरकरार, सुबह हल्की धुंध, रात के पारे में 0.5 डिग्री की गिरावट

हरियाणा में रातें हुई ठंडी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है. सोमवार सुबह कई इलाकों में हल्की धुंध छाई रही. मौसम विभाग के 2 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा और हिसार सबसे गर्म रहा.

रात के तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. यह सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा. रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ने लगा है. हालांकि अभी सर्दी का असर सीमित है और दिन में गर्मी बनी हुई है.