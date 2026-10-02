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हरियाणा में मानसून सीजन खत्म, बढ़ा तापमान, इस बार सामान्य से 25% कम बरसा पानी, अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून सीजन खत्म होने के बाद मौसम एक बार फिर शुष्क हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. वहीं, 6 और 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगले सात दिनों के लिए किसी जिले में मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है.

36.9 डिग्री के साथ हिसार सबसे गर्म: प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में गुरुवार को बुधवार की तुलना में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. हालांकि तापमान सामान्य के आसपास बना रहा. हिसार में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फरीदाबाद में 36.1, चरखी दादरी और मेवात में 36, सिरसा में 35.4 और पलवल में 35.5 डिग्री तापमान रहा.

अगले 5 दिन मौसम रहेगा साफ: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई बड़ी गतिविधि नहीं है. अगले पांच दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. 6 और 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद मौसम फिर से शुष्क रहने का अनुमान है.

मानसून में 25% कम बारिश: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक हरियाणा में 322.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस अवधि में सामान्य बारिश 430.7 मिमी मानी जाती है. यानी पूरे मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 25% कम बारिश हुई. विभाग के अनुसार मानसून 1 जुलाई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचा था और 9 जुलाई तक पूरे हरियाणा में सक्रिय हो गया था.

पलवल में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश: बारिश के आंकड़ों में जिलों के बीच काफी अंतर रहा. प्रदेश के 23 जिलों में केवल पलवल ऐसा जिला रहा, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई. यहां सामान्य से 20% ज्यादा बारिश दर्ज की गई. 11 जिलों में बारिश सामान्य श्रेणी में रही, जबकि 10 जिले बारिश की कमी वाले रहे. जींद में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई.

जून और सितंबर में सबसे ज्यादा कमी: महीनेवार आंकड़ों में भी बारिश की कमी दिखाई दी. जून में 30.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 45% कम थी. जुलाई में 109.7 मिमी बारिश हुई और कमी 27% रही. अगस्त में 138.8 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से केवल 6% कम रही. सितंबर में 43.5 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 44% कम थी.

6-7 अक्टूबर को बदल सकता है मौसम: विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में शुष्क मौसम के कारण दिन के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है. “6 और 7 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश के बाद प्रदेश में मौसम फिर शुष्क होने की संभावना है,” विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है.

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