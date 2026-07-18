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हरियाणा में दो दिन और सताएगी गर्मी, फिर बदलेगा मौसम, 20 जुलाई से बारिश के आसार, 16 जिलों में अलर्ट जारी

16 जिलों में यलो अलर्ट: मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत समेत 16 जिलों में उमस भरी गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक गर्म हवाओं के बजाय उमस लोगों को अधिक परेशान करेगी. इसके बाद बारिश शुरू होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है.

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा और केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि 19 जुलाई से मौसम में बदलाव शुरू होगा, जबकि 20 और 21 जुलाई को मानसून दोबारा सक्रिय होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

तापमान सामान्य से ऊपर: वहीं, मानसून की सुस्ती का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. रोहतक 40.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, जबकि भिवानी में 40.5 और नारनौल में 40.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. रात का तापमान भी सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी.

किसानों को खास सलाह: मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे धान की रोपाई जारी रख सकते हैं, लेकिन बाजरा और ग्वार की बुवाई फिलहाल टाल दें. जिन क्षेत्रों में 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है, वहां कपास के खेतों में जलभराव न होने दें. साथ ही पशुशालाओं और पोल्ट्री शेड में पर्याप्त वेंटिलेशन और साफ-सफाई बनाए रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि उमस के कारण बीमारियों का खतरा कम हो सके.

गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर: इधर, लगातार बढ़ती गर्मी और उमस का असर बिजली की खपत पर भी दिखाई दिया. 17 जुलाई को हरियाणा में बिजली की अधिकतम मांग 14,429 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. बढ़ती मांग के बीच बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ा, हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून सक्रिय होने के बाद तापमान में कमी आएगी और बिजली की मांग में भी राहत मिल सकती है.

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