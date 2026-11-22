इस हफ्ते कैसा रहेगा हरियाणा में मौसम का हाल? न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा
Haryana Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते हरियाणा का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. जानें आज के मौसम का हाल.
Published : November 22, 2026 at 7:38 AM IST
चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा. अगले कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. सुबह और शाम के वक्त सूबे के अलग-अलग जिलों में हल्के से मध्यम तक कोहरा छा सकता है. जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है. मौसम विभाग ने इस हफ्ते हरियाणा के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की कोई आशंका नहीं है.
हरियाणा का न्यूनतम तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा हिसार में 9.4, झज्जर में 10.3, कैथल में 11.5, सिरसा में 11.4, रोहतक में 11.8, जींद में 11.2, पानीपत में 11.7, सोनीपत में 12.5, करनाल में 12.3, फरीदाबाद में 13.3, गुरुग्राम में 13.1 और चंडीगढ़ में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
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हरियाणा का अधिकतम तापमान: शनिवार को हरियाणा का मौसम सामान्य रहा. अधिकतम तापमान में औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, ये प्रदेश में सामान्य के आसपास बना हुआ है. हरियाणा का अधिकतम तापमान हिसार में 28.6 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा भिवानी में 24.0, फरीदाबाद में 28.3, गुरुग्राम में 26.0, जींद में 26.9, कैथल में 26.9, करनाल में 28.0 और कुरुक्षेत्र में 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
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