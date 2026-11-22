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इस हफ्ते कैसा रहेगा हरियाणा में मौसम का हाल? न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा

haryana weather update ( IANS )

चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा. अगले कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. सुबह और शाम के वक्त सूबे के अलग-अलग जिलों में हल्के से मध्यम तक कोहरा छा सकता है. जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है. मौसम विभाग ने इस हफ्ते हरियाणा के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की कोई आशंका नहीं है.