हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 मार्च के बाद सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, होगी झमाझम बारिश

हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा. आईएमडी की मानें तो 4 मार्च के बाद मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है.

DRY WEATHER IN HARYANA
हरियाणा फिर बदलेगा मिजाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 2, 2026 at 9:22 AM IST

Updated : March 2, 2026 at 10:29 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी 4 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल किसी बड़े वर्षा तंत्र की सक्रियता नहीं है. दिन में तेज धूप और साफ आसमान के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. रात के समय भी ठंड का असर कम होता जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास बढ़ेगा.

4 मार्च के बाद सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके प्रभाव से हरियाणा में बादलवाही बढ़ने की संभावना है. खासकर उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. हालांकि फिलहाल किसी व्यापक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है.

9 शहरों में 30 डिग्री से अधिक तापमान: मार्च माह की शुरुआत ही गर्मी के साथ हुई है. महीने के पहले दिन प्रदेश के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है. दिन का तापमान 28.0°C से 32.7°C के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 11.0°C से 16.0°C के बीच बना रहा. तापमान में यह बढ़ोतरी सामान्य से अधिक मानी जा रही है.

पहले सप्ताह में 2 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा: मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा सकता है.

हल्का बदलाव, लेकिन बड़ी बारिश नहीं: विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में बादलवाही बढ़ने से मौसम में हल्का बदलाव जरूर देखने को मिलेगा. हालांकि किसी बड़े वर्षा तंत्र की संभावना फिलहाल नहीं है. ऐसे में किसानों और आम लोगों को अभी गर्म और शुष्क मौसम का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग की नजर आने वाले दिनों के बदलाव पर बनी हुई है.

