हरियाणा में सर्दी ने बढ़ाई टेंशन, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, दिन में धूप से मिल रही मामूली राहत

हरियाणा में सुबह-शाम ठंड अधिक पड़ रही है. हालांकि इस बीच दिन में धूप से हल्की राहत लोगों को महसूस हो रही है.

Haryana Weather Update
हरियाणा में सर्दी ने बढ़ाई टेंशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 21, 2025 at 8:56 AM IST

चंडीगढ़: उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब हरियाणा के मैदानी हिस्सों में साफ दिखने लगा है. प्रदेश में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है. हालांकि दिन में निकलने वाली धूप हल्की-सी राहत दे रही है, लेकिन हवा में घुली ठिठुरन अभी भी लोगों को कंपा रही है. फिलहाल मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है. वहीं वातावरण में बढ़ती नमी के चलते सुबह के समय हल्की धुंध भी दिखाई देने लगी है.

नारनौल रहा सबसे ठंडा: उत्तर-पश्चिमी हवाओं की तेज़ी के कारण हरियाणा में रात के तापमान में 4.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. राज्य का सबसे ठंडा शहर बनकर उभरा नारनौल, जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद हिसार का नाम रहा, जहां पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का असर और अधिक तेज हो गया है.

आठ शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य के कम से कम आठ शहरों में न्यूनतम तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. इससे सुबह और देर रात के समय लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है. दिन में धूप खिलने के बावजूद हवा में मौजूद नमी और सर्द बयार लोगों को लगातार ठिठुराए हुए है.

विशेषज्ञों की चेतावनी: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ का कहना है कि, "पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. बीच-बीच में हल्के बादल छाने की संभावना है, जिससे दिन के औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है.प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम शुष्क और परिवर्तनशील रहने का अनुमान है. इस दौरान हवा की दिशा और रफ़्तार में बदलाव जारी रहेगा, जिससे वातावरण में नमी बढ़ेगी.

नतीजतन, कई इलाकों में अलसुबह हल्की धुंध और कोहरे की पतली चादर देखने को मिल सकती है. हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन सर्दी का प्रकोप बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

