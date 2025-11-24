ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, धुंध-कंपकंपी से जनजीवन प्रभावित, 27 से बादलों का डेरा

हरियाणा में कड़ाके की ठंड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद तापमान में आई गिरावट ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है. बुधवार को हिसार का न्यूनतम तापमान पूरे राज्य में सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.वहीं, 11 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया, जिससे सुबह-शाम घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. तापमान में और होगी गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3–4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. इस दौरान रात और सुबह की ठंड बढ़ने के साथ धुंध भी घनी हो सकती है. फिलहाल कई जिलों में हल्की धुंध सुबह के समय देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी पर हल्का असर पड़ रहा है. पहाड़ों पर बर्फवारी का असर: पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर भी प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में साफ दिख रहा है. दोपहर में धूप निकलने के बावजूद शाम 4 बजे के बाद ठंड तेजी से बढ़ जाती है. दिन का अधिकतम तापमान इस समय 27–28 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि अगले दिनों में यह घटकर 24–28 डिग्री के दायरे में रह सकता है.वहीं न्यूनतम तापमान 6–9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.