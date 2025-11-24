ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, धुंध-कंपकंपी से जनजीवन प्रभावित, 27 से बादलों का डेरा

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा.

Cold wave in Haryana
हरियाणा में कड़ाके की ठंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 9:01 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद तापमान में आई गिरावट ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है. बुधवार को हिसार का न्यूनतम तापमान पूरे राज्य में सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.वहीं, 11 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया, जिससे सुबह-शाम घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

तापमान में और होगी गिरावट: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3–4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. इस दौरान रात और सुबह की ठंड बढ़ने के साथ धुंध भी घनी हो सकती है. फिलहाल कई जिलों में हल्की धुंध सुबह के समय देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी पर हल्का असर पड़ रहा है.

पहाड़ों पर बर्फवारी का असर: पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर भी प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में साफ दिख रहा है. दोपहर में धूप निकलने के बावजूद शाम 4 बजे के बाद ठंड तेजी से बढ़ जाती है. दिन का अधिकतम तापमान इस समय 27–28 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि अगले दिनों में यह घटकर 24–28 डिग्री के दायरे में रह सकता है.वहीं न्यूनतम तापमान 6–9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "28 नवंबर तक प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की उम्मीद है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम रफ्तार से चलेंगी, जिससे सुबह और शाम की सर्दी और बढ़ सकती है. वातावरण में नमी बढ़ने से कई इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. इसके साथ ही 27 और 28 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. बादल बढ़ने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट और ठंडक महसूस की जाएगी. हालांकि इससे रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन कुल मिलाकर सर्दी का असर लगातार बना रहेगा."

लोगों को सलाह: इस बीच लोगों को सलाह दी जा रही है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करें. धुंध के समय सड़क पर वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें. बदलते मौसम के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात की जरूरत है. वहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से सर्दी और ज्यादा असर दिखाना शुरू करेगी.

